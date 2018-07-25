Арестован третий подозреваемый по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена

12:54 | 27.07.2018

В Казахстане суд санкционировал арест третьего подозреваемого в причастности к убийству фигуриста Дениса Тена. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора республики Марат Ахметжанов.



Третьим арестованным является девушка - Жанар Толыбаева. Ей предъявлены обвинения по статье 434 (недонесение о преступлении) и 188 (кража) Уголовного кодекса республики. Ранее сообщалось, что двое подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена признали свою вину.



Фигурист Денис Тен, завоевавший бронзовую медаль на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, умер 19 июля в Алма-Ате после нападения бандитов. Преступники ранили его ножом, когда спортсмен попытался помешать им украсть зеркала со своей машины. В результате ранения фигурист потерял около трех литров крови и скончался через пару часов после произошедшего, напоминает РБК.