Дональд Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за возвращение останков солдат США

12:48 | 27.07.2018

Президент США Дональд Трамп поблагодарил главу Северной Кореи Ким Чен Ына за передачу на родину останков погибших в Корейской войне американских солдат. Об этом политик написал на своей странице в «Твиттере». «После стольких лет это будет большое событие для большого количества семей. Спасибо Ким Чен Ыну», — заявил Трамп.



Самолет ВВС США C-17, на котором перевезли останки 55 солдат, вылетел из северокорейского Вонсана и приземлился на авиабазе Осан недалеко от Сеула, сообщает Yonhap. По данным агентства, эти останки будут тщательно изучены американскими специалистами, после чего в августе будут переправлены на Гавайи для судебной идентификации.



Договоренность о возвращении останков была достигнута на июньской встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре.