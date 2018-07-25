Путин назвал условие для визита в ресторан с Эрдоганом

12:41 | 27.07.2018

Путин пошутил во время встречи с турецким коллегой Эрдоганом, что сходит с ним в ресторан, когда в Турцию будут поставлять мясо из России, сообщает РИА «Новости». Встреча президентов прошла после саммита стран БРИКС в Йоханнесбурге в ЮАР. Эрдоган, в свою очередь, заявил, что будет ждать Путина «с большим удовольствием».



Кроме того, глава Турции заявил, что дружеские отношения между двумя государствами «вызывают у некоторых ревность».