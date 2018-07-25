57 % граждан РФ уверены, что американские астронавты не высаживались на Луну в 1969 году

12:32 | 27.07.2018

Более половины жителей России считают, что американские астронавты не высаживались на Луну в 1969 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результат опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Отмечается, что чаще всего в американский заговор верят люди со средним образованием. Среди таких людей процент не доверяющих высадке США на Луне составляет 65 процентов.



Чуть менее четверти россиян уверены в том, что американские астронавты высаживались на Луну, пятая часть респондентов затруднились ответить на этот вопрос.



Кроме того, не менее 45 процентов взрослых россиян верит в существование инопланетян. При этом 18 процентов считают, что власти скрывают пришельцев от землян. Тех, кто не верит в инопланетян, 42 процента, передает lenta.ru.