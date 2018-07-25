Капитализация социальной сети Facebook рухнула на 120 млрд долларов за один день

12:22 | 27.07.2018

Снижение стоимости акций социальной сети Facebook привело к падению капитализации компании на $120 млрд, что стало историческим антирекордом на фондовом рынке США, передает агентство Bloomberg.



Такое падение, отмечают аналитики, спровоцировала публикация квартального отчета компании, в котором зафиксировано уменьшение чистой прибыли до $3,89 млрд, а также негативные прогнозы относительно развития социальной сети в будущем.



Глава компании Марк Цукерберг, отмечает Reuters, потерял почти 16 миллиардов долларов. Он опустился с четвертого на шестое место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes.