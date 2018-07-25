Московские власти планируют снести съёмочную площадку реалити-шоу «Дом-2»

12:14 | 27.07.2018

Власти планируют снести съёмочную площадку реалити-шоу «Дом-2» в Новой Москве из-за строительства трассы, сообщили в Департаменте развития новых территорий столицы.



Съемки программы в настоящее время проходят возле коттеджного поселка Летова Роща, в Новой Москве (Троицкий и Новомосковский административные округа). Обе эти территориальные единицы были образованы в 2012 году в рамках расширения территории Москвы. Прежде они являлись подмосковными землями.



Теперь же, согласно проекту столичных властей, через эти округа должна пройти дорога из Саларьево до деревни Марьино, что на юго-западе Москвы. Она, как указал в беседе с РБК первый заместитель руководителя департамента развития новых территорий Москвы Валерий Шкуров, «пройдет мимо жилья в районе Филатов Луг» и затронет только земельный участок, принадлежащий компании «ЕТК-Инвест», которая сдает площадку в аренду «Дому-2».