По данным СМИ, Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии

12:03 | 27.07.2018

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре 80-летний певец Иосиф Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщил РИА «Новости» источник в Госдуме. Ранее несколько СМИ сообщили о госпитализации депутата. По словам собеседника агентства, артист, у которого в 2005 году обнаружили рак, сейчас проходит курс химиотерапии.



Ранее стало известно, что Кобзона положили в больницу на фоне сильного ухудшения состояния здоровья. Отмечалось, что госпитализация была плановой.