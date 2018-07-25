Премьер Украины заявил, что Киеву следует перестать «преклонять голову» перед Москвой

12:00 | 27.07.2018

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киеву следует отказаться от импорта газа из России и перестать «преклонять голову и колено» перед Москвой. Выступление украинского премьера транслировал телеканал «112 Украина».



«Для нас очень важно сохранить независимость, в том числе и энергетическую. Я всегда удивлялся, что Украина, у которой огромные запасы природного газа в недрах, покупала газ у России. Стоило наступить декабрю, как любая власть преклоняла голову и колено, ползала в Москву и договаривалась о цене на газ», — объяснил он.



По словам премьер-министра Украины, Киев сможет найти пути решения и отказаться сначала от импорта природного газа и одновременно начать масштабную добычу собственных углеводородов. А когда добыча газа примет большие объёмы, можно будет поговорить и о снижении цен на голубое топливо для населения, уточнил Гройсман, сообщает life.ru.