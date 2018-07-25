Сегодня на территории РФ можно будет увидеть самое длительное лунное затмение в XXI веке

11:54 | 27.07.2018

Самое длительное в XXI веке полное затмение Луны можно будет увидеть в пятницу практически на всей территории России.



Наиболее удобные точки для наблюдения, по словам специалистов, находятся на Северном Кавказе, Южном Урале и Прикаспийской низменности. Причем наблюдать уникальное природное явление при ясной погоде можно невооруженным глазом, передает «Вести.ру». Во время полной фазы Луна полностью войдет в тень Земли и приобретет багрово-красный оттенок, сообщает Московский планетарий.



Кроме того, этим вечером Марс будет проходить максимально близко к Земле, поэтому Луну и Марс можно будет наблюдать недалеко друг от друга на юго-восточном горизонте, рассказали специалисты.