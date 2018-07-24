США и Евросоюз договорились не вводить новые торговые пошлины

16:46 | 26.07.2018

Дональд Трамп и Жан-Клод Юнкер приостановили торговую войну между США и ЕС, заключив «новую сделку». Стороны договорились больше не вводить новых пошлин и работать над отменой существующих ограничений, передает gazeta.ru.



Трамп это подтвердил, добавив, что США и ЕС создают рабочую группу по решению торговых вопросов и оценке существующих условий, что будет работать «во благо обеих сторон».



США ранее ввели повышенные пошлины на импорт из третьих стран, в том числе из государств ЕС, стальной и алюминиевой продукции, мотивировав это соображениями национальной безопасности. Реакция Еврокомиссии не заставила себя ждать: был открыт спор в ВТО с США по этим тарифам, введены дополнительные пошлины в 25% на импорт в ЕС целого ряда товаров из Соединенных Штатов, сообщает РИА «Новости».