Японские власти сообщили о казни еще шести экс-руководителей секты «Аум Синрике»

16:40 | 26.07.2018

Глава японского министерства юстиции Ёко Камикава сделала официальное заявление о казни шестерых бывших руководителей секты «Аум Синрике» (организация запрещена в РФ). Об этом сообщает агентство Kyodo. Таким образом, власти привели в действие смертные приговоры в отношении всех руководителей секты, получивших высшую меру наказания. Предводитель секты Сёко Асахара был казнен вместе с еще шестью членами «Аум Синрикё» утром 6 июля.



Приговоренные к смерти были признаны виновными по трем эпизодам — газовой атаке в токийском метро в 1995 году, еще одном случае применения боевого отравляющего вещества зарин в городе Матсумото (1994), а также в убийстве семьи из трех человек, включая младенца, в 1989 году, напоминает lenta.ru.



«Аум Синрикё» появилась в Японии в конце 1980-х годов. В основе идеологии секты лежит смесь индуизма, буддизма и других религий, причем ее члены проповедовали скорое наступление конца света.



