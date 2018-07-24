В Иокогаме в возрасте 117 лет умерла старейшая жительница планеты Тие Мияко

16:28 | 26.07.2018

В японском городе Иокогама умерла старейшая жительница планеты Тие Мияко. Она прожила 117 лет и 81 день, сообщает сайт Guinness World Records! Мияко родилась 2 мая 1901 года. Титула самого старого человека на планете она удостоилась чуть более трех месяцев назад — после того, как 22 апреля в возрасте 117 лет умерла ее соотечественница Наби Тадзима.



Теперь самым пожилым человеком планеты стала 115-летняя госпожа Танака из города Фукуока.