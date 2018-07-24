Путин прибыл в Йоханнесбург для участия в мероприятиях 10-го саммита БРИКС

16:23 | 26.07.2018

Путин прибыл в столицу ЮАР Йоханнесбург для участия в мероприятиях 10-го саммита БРИКС. Отмечается, что саммит лидеров БРИКС и глав приглашенных государств продлится по 27 июля. Согласно имеющейся информации, российский президент встретится с коллегами из ЮАР и Турции, председателем КНДР, а также главами Замбии, Аргентины, Анголы и премьером Индии.