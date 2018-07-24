16:18 | 26.07.2018

В России могут быть закрыты визовые центры всех зарубежных посольств, где сотни тысяч россиян ежегодно оформляли визы для зарубежных поездок. Связано это с введением обязательной аккредитации компаний, которые управляют такими центрами.



В итоге получить визу путешественники смогут только в консульствах, поэтому могут возникнуть большие очереди, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Союза туриндустрии Ирина Тюрина. По словам Тюриной, посольствам и консульствам будет проще закрыть визовые центры в России, чем найти подрядчиков, отвечающих новым требованиям закона.