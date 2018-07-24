В футбольном мяче, подаренном Путиным Трампу, нашли чип

16:14 | 26.07.2018

Футбольный мяч фирмы Adidas, который Путин подарил Трампу на совместной пресс-конференции в Хельсинки 16 июля, оснащен чипом. Внимание на это обратило агентство Bloomberg.



Сенатор-республиканец Линдси Грэм ранее даже призвал не вносить мяч в Белый дом и проверить подарок на наличие прослушивающих устройств. Однако Bloomberg уточняет, что это рекламный чип.



Отмечается, что чип можно подключить к смартфону и получить «эксклюзивный контент», говорится на сайте Adidas. В частности, речь идет об информации о продукте, футбольных новостях, соревнованиях и др., поясняет компания в руководстве к пользованию. Стоимость такого мяча — 8990 руб.



Как напоминает РБК, встреча Трампа и Путина в Хельсинки прошла вскоре после завершения ЧМ-2018 в России. Вручая мяч президенту США, Путин отметил его символическое значение. «Что касается того, что мяч на нашей стороне по Сирии. Теперь этот мяч на его стороне», — сказал российский президент.