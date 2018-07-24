Задержан седьмой подозреваемый по делу о пытках в ярославской колонии №1

13:23 | 26.07.2018

Правоохранители задержали седьмого подозреваемого по уголовному делу о пытках и избиениях в ярославской колонии, в четверг, 26 июля, суд решит вопрос о его аресте, передает iz.ru.



Накануне суд арестовал пятерых фигурантов дела о пытках в колонии заключенного Евгения Макарова. Речь идет о сотрудниках исправительного учреждения Сергее Драчеве, Максиме Яблокове, Сергее Ефремове, Алексее Бровкине, Игоре Богданове. Последний не признал свою вину и отказался давать показания. Шестому подозреваемому, Ивану Калашникову, продлили срок задержания на 72 часа, сообщает РБК.



Как напоминает РИА «Новости», видео с жестоким избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала «Новая газета». По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.