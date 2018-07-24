Депутат Госдумы Железняк подал в отставку с поста в «Единой России»

13:16 | 26.07.2018

Замсекретаря генсовета «Единой России» Железняк, отсутствовавший на голосовании по повышению пенсионного возраста, написал заявление об отставке со своего поста. В партии намерены его удовлетворить, рассказали источники РБК. По их данным, об исключении Железняка из партии речи не идет.



По словам источников, Железняк написал заявление об отставке после разговора с секретарем генсовета «Единой России» Турчаком, который состоялся перед голосованием по пенсионному законопроекту.



Как напоминает ТК «Дождь», против принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста высказались 104 депутата, за — 328, почти все они от «Единой России». Против принятия законопроекта из единороссов высказалась только Наталья Поклонская. Голосование при этом пропустили четыре депутата от «Единой России», в том числе Железняк и Милонов.

