Интернет-магазины Otto и Quelle перестали принимать заказы в РФ

13:08 | 26.07.2018

Интернет-магазины Quelle и Otto, принадлежащие немецкой компании Otto Group, перестали принимать заказы в России, сообщается на официальных сайтах компании. Otto прекратил прием заказов с 17 июля, а Quelle — с 25 июля. Отмечается, что, несмотря на то, что прием заказов закрыт, служба технической поддержки будет доступна для покупателей, успевших сделать свои заказы.



Как напоминает «Эхо Москвы», о решении немецкой компании Otto Group стало известно в апреле. Ее гендиректор Мартин Ширер говорил, что это обусловлено глобальной стратегией группы, которая теперь сконцентрируется на маркетплейсе Otto.de, работающем для немецкоязычных стран.