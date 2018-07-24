В Роскосмосе подтвердили задержание гендиректора НПО им. Лавочкина

12:51 | 26.07.2018

Глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко подтвердил, что следственные органы задержали Сергея Лемешевского, который является гендиректором НПО им. Лавочкина, сообщает РИА «Новости». Ранее в Роскосмосе сообщили, что топ-менеджер написал заявление об увольнении с 2 августа.



По данным госкорпорации, дело против Лемешевского и главы дирекции правового обеспечения Екатерины Аверьяновой возбуждено по факту хищения средств в особо крупном размере. Предполагается, что они оплатили фиктивно оказанные юридические услуги на сумму 330 млн рублей, передает govoritmoskva.ru.