Дональд Трамп рассказал о любви между США и Евросоюзом

12:41 | 26.07.2018

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter рассказал о теплых отношениях Соединенных Штатов и Европейского союза.



«Честно говоря, Европейский союз, который представлен Жан-Клодом Юнкером, и США, которые представлены здесь вашим покорным слугой, любят друг друга», — написал хозяин Белого дома в своем Twitter. Свою публикацию он подкрепил снимком, на котором американский лидер и представитель ЕС обнимают друг друга, передает rg.ru.