Звезду Дональда Трампа на голливудской «Аллее славы» разбили киркой

12:21 | 26.07.2018

Звезду президента США Дональда Трампа на голливудской «Аллее славы» разбил вандал. Сообщается, что своё орудие – кирку – мужчина пронес в футляре для гитары, а затем бросил его прямо на месте преступления – рядом с горкой щебня, которая осталась от звезды, передает «Вести.ру». После злоумышленник самостоятельно вызвал полицию и ушел. Позднее стало известно, что мужчина сдался стражам порядка.



Когда начнутся работы по восстановлению звезды – пока неизвестно. Ранее звезда Трампа на «Аллее славы» уже не раз подвергалась нападению вандалов.



Памятный знак с именем Трампа установили около кинотеатра Dolby в 2007 году. Его наградили за работу ведущим на собственном телешоу The Apprentice, напоминает lenta.ru.