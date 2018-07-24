Федор Емельяненко рассказал подробности о своем разговоре с агентами ФБР в Чикаго

12:16 | 26.07.2018

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал подробности о своем разговоре с агентами ФБР во время пребывания в Чикаго, передает iz.ru. По словам Емельяненко, у представителей американских спецслужб не было к нему никаких вопросов и претензий, они лишь предложили свою помощь.



«Мы вернулись с тренировки в гостиницу, а там нас ждал офицер ФБР, он представился, дал свою визитку и сказал, чтобы мы обращались в случае форс-мажорных ситуаций напрямую к нему», — заявил Емельяненко.



Он также отметил, что не знает причин произошедшего. «С чем это было связано, не знаю. С ним остались вести переговоры представители Bellator», — сказал Емельяненко.