Марк Цукерберг потерял почти 17 млрд долларов после квартального отчета Facebook

12:08 | 26.07.2018

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг потерял около $16,8 млрд после падения стоимости акций компании, пишет Bloomberg. По информации агентства, это самое резкое падение акций в истории социальной сети, и оно может стоить Цукербергу третьего места в списке богатейших людей планеты.



Негативное влияние на стоимость акций оказали данные о снижении темпов роста выручки крупнейшей в мире социальной сети. Согласно данным отчета, чистая прибыль компании составила $5,12 млрд по сравнению с $3,89 млрд за аналогичный период прошлого года. В то же время размер выручки Facebook за квартал ($13,04 млрд), несмотря на рост, оказался ниже ожидаемого, передает РБК.



Как напоминает lenta.ru, Цукерберг достиг третьего места в списке богатейших людей планеты по версии Bloomberg в начале июля. Его состояние оценивалось в 81,6 миллиарда долларов. К 25 июля в обновленной версии рейтинга говорилось уже о 86,6 миллиарда долларов.