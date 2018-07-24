В Пекине около здания американского посольства произошел взрыв

12:04 | 26.07.2018

В Пекине произошел взрыв около здания американского посольства. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на очевидцев. На улице, где находится посольство, наблюдается скопление густого дыма. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.



Правоохранительные органы пока не предоставили комментарий в связи с произошедшим. В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.