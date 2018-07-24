Следующая встреча Трампа и Путина может состояться в 2019 году

12:00 | 26.07.2018

Советник президента США Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп рассчитывает в следующий раз встретиться с Владимиром Путиным в следующем году, передает РБК. «Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться после того, как «расследование Мюллера» завершится, поэтому мы согласились, что это будет после 1 января следующего года», — цитирует Болтона NBC News.



Как напоминает «Интерфакс», 16 июля в Хельсинки прошел полноформатный саммит лидеров России и США. Путин и Трамп беседовали с глазу на глаз более двух часов. Затем переговоры были продолжены в расширенном составе с участием делегаций двух сторон.