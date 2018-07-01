Евросоюз объявил траур по погибшим в результате лесных пожаров в Греции

16:55 | 25.07.2018

Евросоюз объявил траур из-за лесных пожаров в Греции, в которых погибли десятки человек. В пресс-службе ЕК сообщили, что все рабочие заседания в Еврокомиссии будут начинаться с минуты молчания. Также перед резиденциями европейских институтов приспустили флаги.



По последним данным, в лесных пожарах погибли 79 человек, еще 189 попали в больницу. Точное число пропавших без вести неизвестно, но мэр портового города Рафина Эвангелос Бурнус выразил опасение, что количество погибших может превысить 100 человек.