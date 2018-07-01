Белоруссия увеличила сроки пребывания иностранцев без виз в шесть раз

16:51 | 25.07.2018

Власти Белоруссии увеличили сроки пребывания в стране иностранных туристов без виз с 5 до 30 суток при условии въезда через аэропорт Минска, передает MK.ru. Безвизовый режим будет доступен для ряда иностранных граждан, включая путешественников из ЕС, Северной Америки, Австралии и Новой Зеландии.



Иностранные граждане должны будут иметь при себе паспорт, денежные средства и медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро. Новый закон не распространяется на жителей России, так как полеты между Белоруссией и Россией считаются внутренними и на них таможенный контроль не распространяется, сообщает regnum.ru.