В Йоханнесбурге открылся десятый саммит глав государств БРИКС

16:45 | 25.07.2018

Десятый саммит глав государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) открылся в среду в Йоханнесбурге.



Саммит продлится три дня. 26 июля в рамках саммита встретятся лидеры стран — участниц БРИКС, в пятницу на саммит прибудут приглашенные ЮАР главы ряда африканских государств, а также Аргентины, Египта, Индонезии, Турции и Ямайки. Ранее сообщалось, что Путин будет находиться с рабочим визитом в ЮАР с 26 по 27 июля.



Ожидается, что лидеры стран БРИКС обсудят вопросы региональной и мировой повестки, включая проблематику совместного противодействия современным угрозам и вызовам.