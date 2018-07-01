Финские волейболистки обвинили российских спортсменов в попытке изнасилования

16:33 | 25.07.2018

Российских спортсменов из Дагестанского государственного университета, которые выступали в Португалии на студенческих соревнованиях по волейболу, обвинили в попытке изнасилования финской волейболистки, сообщил сайт mtv.fi.



«Российские спортсмены неоднократно домогались к финским, это происходило в течение нескольких дней. Тренер российской команды подошел к финке и схватил ее сзади, но ей удалось вырваться. Местная охрана не вмешивалась, хотя наши спортсмены обращались за помощью. Позже российский спортсмен подошел к финской девушке и попытался ее изнасиловать», – приводит «Чемпионат» слова представителя делегации Финляндии Марку Рантахалвари.



Также сообщается, что спортивная ассоциация Финляндии обратилась в полицию, однако сотрудники правоохранительных органов не нашли состава преступления.