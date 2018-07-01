Число погибших во время лесных пожаров в Греции возросло до 79

16:26 | 25.07.2018

Число погибших от пожаров, охвативших пригороды Афин, возросло до 79 человек, передают в среду греческие СМИ. Ранения получили не менее 187 человек (164 взрослых и 23 ребенка). Без вести пропавшими, по неподтвержденным данным, могут оставаться более 100 человек.



Таким образом, этот пожар стал самым смертоносным в истории Греции. До этого при пожарах в 2007 году погибло около 70 человек, отмечает gazeta.ru.



Наиболее крупные очаги возгорания были зафиксированы к западу от Афин вблизи населенного пункта Кинета (порядка 50 км от Афин) и к северо-востоку от греческой столицы недалеко от порта Рафина (около 40 км от Афин).