Депутаты Госдумы приняли закон об увеличении лимита рекламного времени на телевидении

16:21 | 25.07.2018

Государственная дума приняла закон об увеличении лимита рекламы в часовых программах на телевидении с 15 до 20 %, сообщает РИА «Новости». Таким образом, в течение часа не 9, а 12 минут может быть отдано телерекламе, но общее время ее трансляции в сутки не должно превысить ныне действующий порог в 216 минут.



Законопроект был внесен Госдуму 6 июля. По задумке законодателей, это должно замедлить темпы удорожания телерекламы и позволит увеличить основным телеканалам рекламный инвентарь на 8 %, передает РБК.