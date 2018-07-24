ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в Торонто, жертвами которой стали два человека

15:48 | 25.07.2018

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за стрельбу в Торонто, жертвами которой стали два человека, 13 получили ранения, сообщает Reuters. Боевики не предоставили более детальной информации, а также доказательств того, что действительно имеют какое-либо отношение к инциденту.



Как напоминает polit.ru, 22 июля 29-летней Фейсала Хуссейн открыл огонь на улице в Торонто. Погибли двое, в том числе ребенок. 13 человек получили ранения. Хуссейн был ликвидирован полицейскими на месте преступления.