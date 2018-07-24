Неизвестные пригрозили испортить навигационные системы аэропорта Домодедово

15:42 | 25.07.2018

Источник в аэропорту Домодедово сообщил, что неизвестные требуют от воздушной гавани несколько сотен биткоинов, а иначе они вмешаются в работу ее навигационных систем. «Авторы письма угрожают к выходным удаленно вмешаться и навредить работе навигационной аппаратуры аэропорта, утверждают, что располагают для этого техническими возможностями», — рассказал источник агентства «Интерфакс» в службах Домодедово.



В пресс-службе Домодедово также сообщили, что при поступлении подобных угроз предусмотрены стандартные процедуры для обеспечения безопасности.