Суд Ярославля арестовал троих подозреваемых по делу о пытках в ИК-1

15:35 | 25.07.2018

Заволжский районный суд Ярославля арестовал сотрудников местной ИК-1 Максима Яблокова, Сергея Драчева и Сергея Ефремова, передает «Медиазона». Ранее они были задержаны за пытки осужденного. Все трое признали вину, Яблоков даже написал явку с повинной. При этом задержанные и арестованные не могут объяснить, зачем проявляли такую жестокость. Всего по делу задержаны шесть сотрудников ФСИН. Следствие просит об аресте всех шестерых.



Как напоминает РИА «Новости», кадры с избиением заключенного в ярославской колонии № 1 на прошлой неделе опубликовала «Новая газета». По ее информации, инцидент произошел в июне 2017 года в исправительной колонии № 1 в Ярославле. Мужчину били «руками, ногами и неустановленными предметами». Впрочем вы сами можете это увидеть просмотрев видео.





