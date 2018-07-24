Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Россия и мир


15:35 | 25.07.2018

Суд Ярославля арестовал троих подозреваемых по делу о пытках в ИК-1

Заволжский районный суд Ярославля арестовал сотрудников местной ИК-1 Максима Яблокова, Сергея Драчева и Сергея Ефремова, передает «Медиазона». Ранее они были задержаны за пытки осужденного. Все трое признали вину, Яблоков даже написал явку с повинной. При этом задержанные и арестованные не могут объяснить, зачем проявляли такую жестокость. Всего по делу задержаны шесть сотрудников ФСИН. Следствие просит об аресте всех шестерых.

Как напоминает РИА «Новости», кадры с избиением заключенного в ярославской колонии № 1 на прошлой неделе опубликовала «Новая газета». По ее информации, инцидент произошел в июне 2017 года в исправительной колонии № 1 в Ярославле. Мужчину били «руками, ногами и неустановленными предметами». Впрочем вы сами можете это увидеть просмотрев видео.


© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:55 | 25.07.2018
До конца года в Екатеринбурге появится Детский футбольный центр

15:25 | 25.07.2018
«Другие источники найти будет крайне проблематично»: свердловчанам советуют застраховать лифты

15:25 | 25.07.2018
В Екатеринбурге пройдёт очередная акция «Субботник против рака»

15:24 | 25.07.2018
В Зауралье завели очередное уголовное дело по факту невыплаты зарплаты

15:06 | 25.07.2018
В Екатеринбурге суд наказал лжепредседателя ТСЖ «На Крестинского»

14:46 | 25.07.2018
Свердловская прокуратура представила отчет о состоянии преступности в регионе

14:22 | 25.07.2018
В Екатеринбурге из-за пожара в многоквартирном доме эвакуированы 45 человек, в том числе 10 детей

14:18 | 25.07.2018
Пермячки вошли в число призеров всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города»

14:14 | 25.07.2018
На пермской набережной в выходные отметят День дружбы

14:07 | 25.07.2018
У полпреда президента в УрФО – новый помощник

14:04 | 25.07.2018
1 августа начнутся собеседования с претендентами на пост главы Екатеринбурга

14:00 | 25.07.2018
«Горьковка» приглашает пермяков на встречу Smart travelling

13:49 | 25.07.2018
В Перми началось строительство нового геронтологического центра

13:41 | 25.07.2018
Крупный пожар произошёл минувшей ночью в Нижнем Тагиле

13:37 | 25.07.2018
Роспотребнадзор: вода в Североуральском ГО соответствует нормам

13:36 | 25.07.2018
Глава Прикамья поручил провести проверку школы и комиссии по делам несовершеннолетних в Краснокамске

13:16 | 25.07.2018
На трассе Пермь – Екатеринбург произошло ДТП с грузовиками и автоцистерной

12:50 | 25.07.2018
По Свердловской области будет ездить библиотека на колесах

12:48 | 25.07.2018
Пока ТВ молчит: связисты открыли бесплатный доступ к 20 каналам для екатеринбуржцев

12:08 | 25.07.2018
С 6 августа в Перми будет временно ограничено движение транспорта по улицам Сибирской и Юнг Прикамья

12:00 | 25.07.2018
В Екатеринбурге неработающий фонтан засыпали землей

11:56 | 25.07.2018
Пермская балетная труппа исполнит «Лебединое озеро» во время проведения Дней Пермского края в Китае

11:43 | 25.07.2018
Игорь Сапко: Прикамье получит 55 млн рублей на компенсацию сельхозпроизводителям затрат на ГСМ

11:36 | 25.07.2018
Свердловский гарнизон полиции пополнился новыми сотрудниками

11:13 | 25.07.2018
Ночью в результате поджога в Березовском сгорел Mercedes

11:05 | 25.07.2018
Прокуратура добивается выплаты зарплаты сотрудникам «Уралсибмонтажавтоматики»

10:49 | 25.07.2018
Свердловские силовики пришли с обыском к супруге бывшего начальника ОМВД Полевского

10:38 | 25.07.2018
Директор магазина «Евросеть» в Кургане попался на краже сотовых телефонов

10:36 | 25.07.2018
За полгода в органы прокуратуры Свердловской области поступило порядка 30 тысяч обращений от граждан

10:25 | 25.07.2018
В Кургане установят еще 11 новых остановок из многослойного стекла

10:16 | 25.07.2018
Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи с кончиной Вениамина Яковлева

09:47 | 25.07.2018
На Уралмаше ночью сгорел автомобиль Land Rover Freelander

09:45 | 25.07.2018
В России в сфере ЖКХ появится новая платная услуга, но стоит отметить — обоснованная

09:31 | 25.07.2018
На Урале осудили мужчину, взрывавшего банкоматы газом

09:08 | 25.07.2018
170 человек, в том числе пациентки и дети, эвакуированы при пожаре в роддоме в Екатеринбурге

24.07.2018

20:55 | 24.07.2018
Свердловскую область вновь окутает смог. Объявлено штормовое предупреждение

20:38 | 24.07.2018
Евгений Куйвашев и Андрей Козицын показали полпреду РФ в УрФО предприятия Верхней Пышмы

19:44 | 24.07.2018
С начала учебного года во всех школах Екатеринбурга появятся службы примирения

19:31 | 24.07.2018
В Академическом микрорайоне Екатеринбурга появятся новые дороги

18:45 | 24.07.2018
Умер советник президента, почетный житель Свердловской области и патриарх российской юриспруденции Вениамин Яковлев

18:27 | 24.07.2018
В Перми закрывается движение транспорта по улице Крисанова

17:57 | 24.07.2018
«Справедливая Россия» собирает подписи против повышения пенсионного возраста

17:49 | 24.07.2018
Уличные художники разрисовали заборы и остановки возле пермского Центрального рынка

17:32 | 24.07.2018
В Екатеринбурге произошло ДТП с маршруткой

17:23 | 24.07.2018
МЧС Зауралья предупреждает о жаркой погоде и высокой пожарной опасности

17:11 | 24.07.2018
С 4 августа в Перми будет временно ограничено движение по улицам Сокольской, Свердловской и Репина

16:50 | 24.07.2018
Финский Дед Мороз посетит Ирбитскую ярмарку

16:25 | 24.07.2018
В Прикамье на 16,3 % сократилось количество ДТП, связанных с состоянием дорог

16:22 | 24.07.2018
Мэрия Екатеринбурга установила требования к захоронению умерших

16:00 | 24.07.2018
С 24 по 28 июля в Перми изменится расписание пригородных поездов


Мы в соцсетях





Архив
«    Июль      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


 