Госдума приняла закон о регистрации новых машин без посещения ГИБДД

15:28 | 25.07.2018

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который разрешает регистрацию новых машин без посещения ГИБДД, передает РИА «Новости».



Отмечается, что проект закона был внесён в Госдуму в 2011 году. Документ был принят в первом чтении в 2013-м и с тех пор находился на доработке. Согласно закону, основное нововведение коснётся покупателей новых машин у официальных дилеров. Теперь им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить автомобиль на учёт. Все организации, имеющие право подавать документы в ГИБДД, будут включены в специальный реестр.