СК РФ обвинил в призывах к терроризму экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко

13:14 | 25.07.2018

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения бывшему министру обороны Украины Анатолию Гриценко за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в России.



СК отмечает, что эпизод преступной деятельности Гриценко имел место в эфире канала «112 Украина» 2 июля прошлого года. «По данным следствия, в указанный день в ходе прямой трансляции онлайн-конференции телерадиокомпании «Студия 1+1» Гриценко выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва железнодорожных поездов», — заявили в Следственном комитете.



Как отмечает iz.ru, в декабре в отношении бывшего министра обороны Украины возбудили первое уголовное дело: тогда он в телеэфире призывал подрывать автомобили в Москве и Таганроге.