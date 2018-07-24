Россия и мир
13:08 | 25.07.2018
Конгресс США заблокировал поставки Турции истребителей пятого поколения F-35
В сообщении The Washington Times говорится, что поставки будут заблокированы до тех пор, пока Пентагон «не проведёт оценку» последствий исключения Турции из программы. Ранее глава командования боевого применения ВВС США генерал Джеймс Холмс заявил, что передача Турции истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 является «политическим вопросом».
Как напоминает iz.ru, в декабре 2017 года Россия и Турция подписали крупнейший в истории двух стран оружейный контракт на поставку комплексов С-400 «Триумф». По соглашению поставки планируется начать в марте 2020 года. Власти США выступают против решения Турции закупать ПВО у РФ и ранее уже угрожали отказом продавать свои истребители.
© «Вечерние Ведомости»
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