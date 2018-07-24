Россия и мир
13:00 | 25.07.2018
Американские сенаторы анонсировали новый законопроект по усилению санкционного давления на РФ
В частности, сенаторы предлагают усилить санкции против российского энергетического и финансового секторов, олигархов и предприятий с участием госкапитала.
Последние на данный момент санкции были введены Минфином США 6 апреля. Они коснулись российских бизнесменов и чиновников из «кремлевского списка», опубликованного в январе. В ответ на это российское правительство заявило, что поддержит фигурантов списка, напоминает lenta.ru.
© «Вечерние Ведомости»
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