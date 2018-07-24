Американские сенаторы анонсировали новый законопроект по усилению санкционного давления на РФ

13:00 | 25.07.2018

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм и его коллега-демократ Боб Менендес объявили о начале работы над «всеобъемлющим законопроектом» по усилению санкционного давления на Россию. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Грэма, передает РИА «Новости». По их словам, они «привержены тому, чтобы конгресс сохранял активную роль в противостоянии российской агрессии».



В частности, сенаторы предлагают усилить санкции против российского энергетического и финансового секторов, олигархов и предприятий с участием госкапитала.



Последние на данный момент санкции были введены Минфином США 6 апреля. Они коснулись российских бизнесменов и чиновников из «кремлевского списка», опубликованного в январе. В ответ на это российское правительство заявило, что поддержит фигурантов списка, напоминает lenta.ru.