Израильские военные сбили сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22

12:45 | 25.07.2018

Израильские военные сбили сирийский военный самолет, истребитель-бомбардировщик Су-22, выпустив две ракеты Patriot. Об этом говорится в сообщении на сайте Армии обороны Израиля (IDF). По словам представителя армии, самолет был взят под наблюдение, когда вошел в воздушное пространство Израиля.



Израильтяне предполагают, что «Сухой» участвовал в боевых действиях против отрядов оппозиции, которые идут последние недели в приграничных районах на юго-западе Сирии. По словам сирийского военного источника, один из пилотов погиб, судьба второго неизвестна, передает РИА «Новости».