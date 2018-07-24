Певица Деми Ловато была госпитализирована после передозировки наркотиков

12:37 | 25.07.2018

Певица Деми Ловато была госпитализирована в окружной госпиталь Лос-Анджелеса и находится в стабильном состоянии, сообщает ABC News. По словам представителя певицы, она пришла в себя.



По версии журналистов, причиной экстренной госпитализации стала передозировка наркотиков. В свою очередь, собеседник портала TMZ также рассказал, что причиной госпитализации Ловато стал не героин. Тем не менее, по утверждению издания, бригада скорой помощи ввела певице налоксон (антидот при передозировках опиоидов, в первую очередь героина), после чего та пришла в себя, но отказалась рассказать парамедикам, какой наркотик она принимала. Полиция также не обнаружила в ее доме запрещенных веществ.