В отношении главы НПО Лавочкина Сергея Лемешевского возбуждено уголовное дело

12:27 | 25.07.2018

В отношении генерального директора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского возбудили уголовное дело, сообщил РИА «Новости» руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко. В связи с этим Лемешевский подал заявление об отставке.



Как отмечает РБК, уголовное дело о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ следователи завели и против главы дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой. Ее и Лемешевского подозревают в хищениях средств НПО имени Лавочкина в особо крупном размере. По версии правоохранительных органов, они оплачивали фиктивно оказанные юридические услуги адвокатского бюро «Третьяков и партнеры» на сумму 330 млн руб.