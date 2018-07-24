Президент США Дональд Трамп предложил ЕС одновременно отказаться от пошлин

12:19 | 25.07.2018

Президент США Дональд Трамп предложил Европейскому союзу взаимный отказ от «всех пошлин, барьеров и субсидий» для обеспечения «справедливой торговли». Об этом он написал в своём Twitter.



«Европейский союз приезжает завтра в Вашингтон, чтобы договориться о сделке по торговле. У меня есть для них идея. И США, и ЕС отказываются от всех пошлин, барьеров и субсидий! Это, наконец, можно будет назвать свободным рынком и честной торговлей! Надеюсь, что они это сделают. Мы готовы, а они — нет!» — написал Трамп в Twitter.



Как напоминает РИА «Новости», министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр в минувшую субботу заявил о фактическом начале торговой войны между США и Европой.