СМИ сообщили, что России и Китаю удалось найти «ахиллесову пяту» США

12:10 | 25.07.2018

России и Китаю удалось найти «ахиллесову пяту» США, которой являются государственные облигации. Об этом сообщает Business Insider. Издание утверждает, что Москва с апреля по май 2018 года сократила активы в облигациях государственного займа США с $96 до $15 млрд. Это привело к росту процентных ставок в Соединенных Штатах, что вызывает недовольство у американского президента Дональда Трампа. Глава Белого дома недоволен тем, что дорогие кредиты препятствуют росту экономики США, а именно это обещал Трамп, выдвинув свою кандидатуру на пост президента.



Как отмечает BI, «некоторые эксперты оценивают такой подход России как целенаправленную атаку на ахиллесову пяту США». При этом отмечается, что экономика США пострадает гораздо сильнее, если от американских бумаг начнёт избавляться Китай.