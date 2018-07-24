Международный аэропорт Ганновера закрыли из-за аномальной жары

12:03 | 25.07.2018

Международный аэропорт Ганновера закрыли из-за аномально жаркой погоды. Об этом сообщает Bild.



По словам официального представителя аэропорта, из-за аномально высокой температуры, установившейся в регионе в последние несколько дней, северная полоса получила повреждения. Южная полоса закрыта в связи с ремонтом.



Вылетающим пассажирам посоветовали вернуться домой или в гостиницы. При этом синоптики отмечают, что в течение недели в регионе может сохраниться температура выше тридцати градусов тепла, отмечает «Эхо Москвы».