Прощание с актером Александром Исаковым состоится в Москве 26 июля

12:00 | 25.07.2018

Прощание с актером Александром Исаковым, который скончался в возрасте 39 лет, состоится в Москве в четверг, 26 июля. Об этом сообщила актриса Государственного театра киноактера Наталья Тищенко на своей странице в «Фейсбуке». Отмечается, что артист будет похоронен на Митинском кладбище. Отпевание начнется в четверг в 11:30. Александр Исаков скончался 24 июля в возрасте 39 лет из-за осложнений после пневмонии.



Актер получил известность благодаря участию в постановках Театра киноактера, а также благодаря ролям в таких фильмах и сериалах, как «Холостяки», «Моя любовь», «Счастливы вместе», отмечает РИА «Новости».