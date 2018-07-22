Индексация пенсий в России будет осуществляться с 1 января каждого финансового года

16:04 | 24.07.2018

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что индексация пенсий будет осуществляться с 1 января каждого финансового года. Об этом сообщает RNS. Сейчас пенсии, как правило, индексируются дважды в год – с 1 февраля на уровень прошлогодней инфляции и дополнительно с 1 апреля с учетом доходов Пенсионного фонда.



В правительстве ранее заявляли, что в случае повышения пенсионного возраста в России пенсии будут индексироваться темпами выше инфляции - 7% в год, таким образом, средняя пенсия будет расти примерно на тысячу рублей в год и к 2024 году достигнет 20 тысяч рублей (сейчас 14,4 тыс.), отмечает «Интерфакс».