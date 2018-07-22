Бой между Федором Емельяненко и Чейлом Сонненом состоится 13 октября в Нью-Йорке

15:59 | 24.07.2018

Полуфинальный бой Гран-при Bellator в тяжелом весе между американским бойцом смешанного стиля (ММА) Чейлом Сонненом и россиянином Федором Емельяненко пройдет 13 октября в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба организации. «Федор и Соннен встретятся во втором полуфинале в субботу, 13 октября, в Нью-Йорке», — говорится в сообщении на странице Bellator в Twitter.



Как напоминает sportbox.ru, в карьере Емельяненко 43 боя. В них россиянин одержал 37 побед, из них 28 — досрочно, и потерпел пять поражений. Еще один поединок был признан несостоявшимся. На счету Соннена 31 победа и 15 поражений, а также одна ничья.