Дальнобойщиков хотят заставить менять бортовое устройство системы «Платон» каждые 3 года

15:52 | 24.07.2018

Министерство транспорта России предложило менять бортовые устройства системы «Платон» на грузовых автомобилях массой свыше 12 тонн каждые три года, следует из материалов министерства.



В Минтрансе объясняют, что срок службы таких устройств составляет три года, что связано со сроком действия установленных в них средств криптографической защиты информации, обеспечивающих достоверность и некорректируемость передаваемых данных. Тогда как сведения с бортовых устройств с истекшим сроком службы могут быть недостоверными, отмечают в министерстве, передает rg.ru. Если законопроект поддержат заинтересованные ведомства, он может вступить в силу в сентябре 2018 г.



Напомним, систему «Платон» ввели в 2015 году, несмотря на протесты дальнобойщиков.