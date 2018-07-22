В Японии из-за аномальной жары в течение двух недель погибли 65 человек

15:43 | 24.07.2018

Из-за аномальной жары в Японии в течение двух недель погибли 65 человек, более 22 тыс. были госпитализированы, сообщает Би-би-си.



Больше всего госпитализированных с тепловым ударом в Токио — 1979 человек. Внушительные цифры также в префектуре Айти — 1954 и на Осаке — 1779. Большинство пострадавших — люди в возрасте от 65 лет, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.



Жаркая погода установилась в Японии в начале июля. На протяжении последней недели на территории большей части страны температура удерживалась на отметке около 35 градусов тепла. Накануне был установлен новый температурный рекорд — столбики термометров в Токио впервые в истории метеонаблюдений превысили отметку в +40 градусов, отмечает iz.ru.