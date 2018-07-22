В Москве более тысячи пар сыграют свадьбу в «день трех восьмерок»

15:29 | 24.07.2018

В «день трех восьмерок» — 18.08.2018 — более тысячи московских пар сыграют свадьбу. В этом году столичные загсы приняли 1179 заявлений на регистрацию брака в этот день. Это превышает показатели прошлого года: в «день трех семерок» — 07.07.2017 — пожениться решили 1040 пар.



Начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева отметила, что «магическое сочетание цифр» без личного старания со стороны каждого члена семьи не приведет к желаемому результату. Так, около трети пар, вступивших в брак 7 июля 2007 года, 8 августа 2008-го и 9 сентября 2009-го, уже развелись, отмечает РБК.